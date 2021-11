Mercato in entrata: priorità a centravanti ed esterni

Il mercato di gennaio si avvicina, e per quello in entrata il reparto su cui puntare è l’attacco. Per quanto molto dipenda dalla questione Vlahovic, non è l’unico pensiero in casa gigliata: infatti, a prescindere dalle sorti del Serbo, la Fiorentina dovrà munirsi di un centravanti, visto che il russo Kokorin non è pervenuto e il suo futuro pare inevitabilmente lontano da Firenze.

Il nome più accreditato ultimamente è quello di Borja Majoral. Scartato dalla Roma di Mourinho, il suo entourage si sta guardando attorno per un trasferimento, e Firenze potrebbe essere un’ottima tappa per la sua ripresa. Si opta, eventualmente, per un prestito con diritto di riscatto.

Altra zona “calda” per il mercato è quella che riguarda gli esterni d’attacco. Ad oggi, per quanto, contando anche Saponara, gli esterni in rosa siano quattro, serve un rafforzamento nel reparto. Il nome che circola più da mesi è quello di Berardi, anche se nelle ultime ore anche quelli di Orsolini del Bologna e Alvarez del River Plate sono stati più volte accostati ai viola. Occhi puntati anche su Cabral del Basilea e Scamacca.