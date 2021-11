Mercato in uscita: oltre a Vlahovic altri 4 viola verso l’addio. Analisi per reparti

Manca un mese e mezzo all’inizio del mercato invernale, e la Fiorentina studia le mosse da compiere in entrata, ma sicuramente dovrà alleggerire il peso della rosa e degli ingaggi liberandosi di alcuni elementi fin qui poco utili alla causa di mister Italiano.

Nel reparto offensivo, oltre a Vlahovic (su cui tanto si è detto, e che per ora pare possa andarsene a gennaio solo in caso di offerta irrinunciabile, come potrebbero essere gli 80 milioni che metterebbe sul piatto il Tottenham), nel reparto offensivo Kokorin pare ormai un’ex giocatore, tant’è che sarà difficile trovare una squadra a cui dare il Russo.

Spostandoci a centrocampo, sono due i giocatori di qualità che stanno trovando poco spazio nel gioco attuale: Pulgar (“soppiantato” da Torreira) e Amrabat, per il quale restano in auge l’interesse di Samp e Torino, anche se il Marocchino viene valutato non meno di 15 milioni, così come il cileno (che, però, appare meno cedibile).

In difesa l’unico il cui futuro pare certamente lontano da Firenze è Terzic, quantomeno in prestito per fare un’esperienza altrove di qualche mese.