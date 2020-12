Mercato: La Fiorentina guarda in Germania. Obiettivo ambizioso per rinforzare l’attacco viola

E’ indubbio il fatto che Dusan Vlahovic abbia fornito buoni segnali nel corso delle sue ultime apparizioni. Ma il problema attaccante per la Fiorentina non è che sia stato risolto per magia, per incanto.

E’ un problema che è rimasto sul tavolo dei dirigenti viola e che verrà affrontato nella prossima sessione di mercato. E il club viola sembra indirizzato verso la Germania per trovare il giusto rinforzo. No, non parliamo del solito Krzysztof Piątek, che è una voce che tra l’altro la società ha provato smentire nel corso degli ultimi giorni, bensì di Andrej Kramarić, 29 anni, attualmente in forza all’Hoffenheim. In quella società il croato si è affermato e con le sue 77 reti realizzate in campionato dal 2016 ad oggi.

Un obiettivo di mercato ambizioso per i viola, non semplice da raggiungere, ma che fa capire che la Fiorentina non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie ambizioni per il futuro, anzi. La corsa è iniziata, tra qualche giorno capiremo se la strada è percorribile o se, almeno fino alla fine di questa stagione, non se ne farà di nulla.