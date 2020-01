Mercato, l’Ascoli pensa ad un giovane difensore della Fiorentina

Continua a muoversi il mercato della Fiorentina, in entrata ma anche in uscita. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito, non c’è solo il Pordenone su Luca Ranieri, difensore classe ’99 in uscita dalla Viola. Anche l’Ascoli infatti, è interessata al giocatore perché la società marchigiana ha appena ceduto Salvatore D’Elia, anche lui difensore, al Frosinone. Attese novità nei prossimi giorni, Ranieri rimane un nome da monitorare sul versante delle cessioni.