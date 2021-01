Mercato: Resta una carenza a centrocampo e il sogno è sempre lo stesso. Le alternative (difficili) in Italia

La Fiorentina resta con una carenza a centrocampo che sarebbe ancora da ricercare sul mercato ovvero quella di un uomo d’ordine che giostri nel mezzo. Il sogno per il club viola resta sempre quello di poter arrivare a Torreira, ma la situazione è bloccata dall’Atletico Madrid. In mancanza di un’apertura da parte dei Colchoneros che lo hanno preso in prestito dall’Arsenal, ecco che il discorso verrà con ogni probabilità rimandato a giugno.

Alternative? All’Udinese ci sarebbe Arslan ma il club friulano non vuol privarsi di un titolare. C’è poi il discorso Mandragora ma al momento il Torino è in vantaggio e sembra intenzionato a chiudere. A scriverlo è La Repubblica.