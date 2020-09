Il calciomercato entra nel vivo. La Fiorentina ha già ufficializzato a gennaio l’arrivo di Amrabat, mentre ha già ceduto Terzic e Zurkowski all’Empoli. Seguiamo l’evolversi delle trattative anche attraverso il nostro borsino delle quotazioni.

ENTRATA

Bonaventura (c) 50%

Torreira (c) 30%

Piatek (a) 20%

Ricci (c) 40%

USCITA

Boateng (a) 70%

Eysseric (c) 90%

Vlahovic (a) 20%

Chiesa (a) 30%

Dabo (c) 70%