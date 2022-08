Meret allo Spezia entro il fine settimana. E a Dragowski rimane un’unica possibilità per rimanere in Italia

E’ uscita ieri sera la notizia secondo cui lo Spezia sarebbe vicino a chiudere per il prestito di Alex Meret. Il trasferimento del portiere dal Napoli, si legge su TMW, potrebbe avvenire già entro il fine settimana in modo da permettere a Gotti di averlo a disposizione per la prima di campionato.

Meret rinnoverà con il Napoli fino al 2024, per poi essere girato in prestito. Nel frattempo è quindi praticamente sicuro che Dragowski non andrà in Liguria, e ora le cose cominciano a farsi difficili per il polacco. Le altre pretese della Fiorentina e del portiere hanno allontanato le pretendenti, oltretutto Dragowski vorrebbe rimanere in Italia. Dove, al momento, l’unica squadra ancora in cerca di un portiere è il Torino.