Meret non trova spazio ed è pronto a lasciare Napoli: ritorno di fiamma da parte della Fiorentina?

La Fiorentina lo inseguì due estati fa, ma alla fine dovette mollare la presa (virando su Lafont). Stiamo parlando di Alex Meret, uno dei più promettenti portieri italiani in circolazione. Eppure, al Napoli è chiuso dal più “anziano” Ospina, meritevole di possedere una maggiore capacità nel gioco coi piedi. Una caratteristica che per Gattuso viene prima di tutte, motivo per il quale l’allenatore azzurro ha deciso di preferire il colombiano a Meret. Non è da escludere dunque che quest’ultimo possa partire, anzi è quasi sicuro tanto che il Napoli, come riporta il Corriere dello Sport, ha già messo gli occhi su Sirigu. Possibile allora che la Fiorentina torni su Meret? La realtà dice che i viola hanno puntato fortemente su Dragowski, dandogli fiducia e ottenendo in campo una crescita evidente. I margini di miglioramento sono ancora tanti per il polacco, che però ha delle ottime prospettive davanti a sé. Certo che prendere Meret significherebbe portare a Firenze una garanzia, un portiere destinato a diventare tra i più forti in Italia se non lo è già. In parole povere, Meret costituirebbe un salto di qualità importante per la porta viola. Ma davvero la Fiorentina sarebbe disposta a investire per quel ruolo, considerando le necessità nelle altre zone del campo? Difficile, ma non impossibile. Molto dipenderà anche da eventuali offerte che arriveranno per Dragowski, il cui valore sta crescendo sempre di più. Senza dimenticare che la Fiorentina possiede ancora il cartellino di Lafont, in prestito al Nantes ancora per un anno e possibile fonte di grande guadagno in futuro. Certamente la valutazione di Meret è scesa da quando il Napoli lo prelevò dalla SPAL, e lo stesso ragazzo ha voglia e bisogno di giocare. Il mercato estivo, a questo proposito, fugherà ogni dubbio.