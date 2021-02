Merlo: “Castrovilli mi sta deludendo, Pezzella è sempre distratto. La Fiorentina è stata fortunata a non avere i tifosi allo stadio”

L’ex giocatore di Fiorentina e Inter Claudio Merlo ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Dobbiamo essere fiduciosi perché adesso la Fiorentina gioca bene. Gli alti e i bassi ci sono sempre, ma qualcosa iniziamo a vedere. Castrovilli mi sta deludendo, mi aspettavo molto di più da lui. Nelle ultime partite non ha giocato come ci aveva abituato. Pezzella è la pecca più grande, è molto distratto in area di rigore. E poi manca un centrocampista davanti alla difesa. Malcuit? Dicono sia un fuoriclasse, vedremo. Pulgar? Lo avrei cambiato subito con Torreira. Sarebbe stato un grande colpo.

E poi ha aggiunto: “Kokorin? Prendiamo giocatori che giocano poco e dei quali si sono viste pochissime partite. In questa Fiorentina non so dove possa giocare. Spesso i giocatori si rilassano quando vengono a Firenze. Per ora direi che la Fiorentina è stata fortunata a non avere i tifosi allo stadio”.