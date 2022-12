Messi e Julian Alvarez fanno volare l’Argentina ai quarti del Mondiale. Eliminata l’Australia

Da poco terminato il secondo ottavo di finale di questo Mondiale in Qatar tra Argentina e Australia. Passa il turno l’albiceleste che ai quarti di finale incontrerà l’Olanda, che nel pomeriggio ha battuto gli Stati Uniti. Decisivi i gol di Messi nel primo tempo e Julian Alvarez nel secondo. Per l’Australia, ad accorciare le distanze è stato un autogol di Enzo Fernandez, ma non è bastato: 2-1 per l’Argentina il punteggio finale.

Partita speciale per la Pulce, che ha festeggiato stasera le 1000 partite tra i professionisti.