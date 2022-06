Un’altra vittoria con largo scarto ma stavolta in amichevole per l’Argentina che ha travolto l’Estonia per 5-0: tutti i gol a firma Leo Messi, che contro l’Italia era rimasto a secco. Nel tridente dell’Albiceleste c’erano l’ex obiettivo viola Julian Alvarez, Correa e il numero 30 del Psg. Per Nico Gonzalez spazio invece solo nell’ultimo quarto d’ora, con l’ingresso al posto di Acuna.