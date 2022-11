Messi prende per mano l’Argentina e (insieme a Enzo Fernández) la porta alla vittoria contro il Messico

Arriva la prima vittoria al Mondiale per l’Argentina. La nazionale albiceleste, orfana del viola Nico Gonzalez, ha battuto per 2-0 il Messico grazie al secondo gol nel torneo di Leo Messi e alla perla di Enzo Fernández, entrambi nella ripresa. Con questi tre punti, gli argentini allontanano le ombre dopo il debutto shock contro l’Arabia Saudita e fanno un grande passo in avanti verso gli ottavi di finale.

Decisiva sarà comunque l’ultima giornata del girone C, che prevede Argentina (3 pt) contro Polonia (4 pt) e Messico (1 pt) contro Arabia Saudita (3 pt).