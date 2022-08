Metà difesa non convince. E se dovessero arrivare offerte vantaggiose…

In casa Fiorentina l’assenza di Igor si è già fatta sentire, in un inizio di stagione senza di lui e con Quarta e Nastasic chiamati a dover rimpiazzarlo al fianco di Milenkovic. Secondo quanto riporta Repubblica in edicola stamani, la società viola starebbe riflettendo sulle garanzie che i due possono effettivamente dare nel corso della stagione.

Nel caso in cui dovessero arrivare offerte vantaggiose dal mercato per il serbo e per l’argentino, la Fiorentina sarebbe aperta alle cessioni. Una conditio sine qua non è però d’obbligo: i sostituti dei possibili partenti dovrebbero arrivare nel giro di poco tempo, entro la fine del mercato.