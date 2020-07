Metà Fiorentina a favore di un tecnico internazionale di rilievo, l’altra metà dalla parte di Juric

Rocco Commisso è molto legato ai tifosi, si sente in dovere di non deludere nessuno, ma il prossimo tecnico dovrà essere scelto su considerazioni concrete, che vadano oltre l’idea della ” figurina” da presentare alla piazza. Se dovesse essere un allenatore straniero, di rilievo internazionale, come sostiene parte dello staff, o Juric, come sostiene l’altra metà, la società dovrà andare fino in fondo, senza incertezze, con un progetto tecnico solido. Vincenzo Montella è stato tenuto perché il suo contratto era pesante. A riportarlo è La Repubblica.

