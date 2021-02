Metà società di Serie A non si presentano all’assemblea per l’assegnazione dei diritti Tv che salta, adesso è scontro

Si spacca totalmente la Serie A sulla decisione per l’assegnazione dei diritti TV per il campionato italiano per il prossimo triennio. In nove società non si sono presentate all’assemblea a Milano in programma oggi per decidere sull’assegnazione. Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino le assenti, cioè il blocco a favore di Sky. Assemblea dunque rinviata a data da destinarsi e speranze di buona parte dei club (tra cui la Fiorentina) di raggiungere la decisione nella giornata odierna rese del tutto vane.

4 1 vote Article Rating