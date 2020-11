“Mettendo i suoi ‘anziani’ e schierandoli fuori ruolo, Iachini ha zavorrato la Fiorentina fino ad affondarla”

Giocatori esperti in campo? C’è chi li fa fruttare e chi no. Per il Corriere della Sera, Fonseca e Iachini in Roma-Fiorentina, sono stati agli antipodi in questo senso: “Il gol del 2-0 della miglior Roma stagionale — idea di Dzeko, assist di Mkhitaryan e finalizzazione di Pedro, al terzo centro in campionato — dà ragione al tecnico portoghese: 98 anni in tre, portati benissimo. Chi non vuole vivere solo di gerontocrazia, però, può fare anche il ragionamento inverso: mettendo tutti i suoi «anziani» e schierandoli fuori ruolo, Iachini ha zavorrato la Fiorentina fino ad affondarla. È finita 2-0 ma poteva essere 4-0 o 5-0. L’unico viola positivo è stato il portiere Dragowski. Per fortuna di Iachini, il presidente Commisso non era allo stadio, altrimenti poteva cadere in tentazione ed esonerarlo. Non è escluso che lo faccia comunque”.

0 0 vote Article Rating