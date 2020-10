Metti insieme l’ex difensore della Fiorentina e un’ex Miss Italia e ne viene fuori…una proposta di matrimonio FOTO

Matrimonio in vista per l’ex difensore e capo degli osservatori della Fiorentina, Lorenzo Amoruso. E colei che sposerà l’ex giocatore è nientemeno che Miss Italia 1999, Manila Nazzaro. Da un po’ di tempo a questa parte i due fanno coppia fissa ed hanno partecipato assieme anche al reality TV, Temptation Island, per consolidare il loro rapporto.

In occasione del 43esimo compleanno dell’ex Miss, Amoruso ha fatto alla propria compagna un regalo molto speciale: un anello di fidanzamento, che la donna ha mostrato subito sui social.