Mezzala o mediano? La duttilità di Duncan che può rispolverare anche Pulgar

E’ arrivato Alfred Duncan, stavolta anche sul campo perché domani a Genova il ghanese dovrebbe esordire in maglia viola, da capire se dall’inizio o a gara in corso. Di certo c’è che con lui la Fiorentina ha un’opzione in più, non solo come mezzala ma anche come mediano davanti alla difesa: l’ex Sassuolo ha fatto un po’ di tutto in carriera, anche se ultimamente si era specializzato nel giocare in un centrocampo a tre. Con lui però Iachini potrebbe anche pensare ad una coppia, con Pulgar, a quel punto rispolverato nella posizione in cui era esploso a Bologna. Una soluzione che con Benassi, e con il Badelj di questa stagione, è decisamente inapplicabile.