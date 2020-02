Mezzo punto tutto di Cutrone: che differenza con i ricambi di qualche mese fa

Quando è entrato sembrava crederci solo lui e, quasi da solo, Patrick Cutrone ha di fatto rimesso in piedi una partita che ormai la Fiorentina pensava di aver perso. Il suo ingresso è arrivato poco dopo il rosso a Dalbert, con i suoi compagni ormai in balia del Milan. E invece proprio l’ex rossonero ha dato quella scossa elettrica che serviva per rianimare la situazione, con tante corse, pressing e poi lo scatto decisivo per farsi stendere da Romagnoli a pochi passi da Begovic. Avrebbe voluto calciare anche il rigore ma la gerarchia è severa e il gol l’ha firmato Pulgar: gran parte del merito per la rete viola però è proprio di Cutrone, che sembrava in affanno da diverse settimane e invece ieri almeno mezzo punto è proprio roba sua. Un impatto decisivo da subentrante, un qualcosa che alla Fiorentina era sempre mancato nella prima parte di stagione quando dalla panchina si alzava (di rado) il misterioso Pedro.