“Mi aspettavo che la Fiorentina prendesse un campione. Hanno perso Torreira, serviva il grande nome”

L’operatore di mercato Gustavo Ghezzi ha parlato a tuttomercatoweb.com, commentando le mosse del mercato della Fiorentina e non solo. In particolare, la sua preoccupazione per il mancato arrivo in Italia di giocatore sudamericani, sul quale la società viola ha puntato negli ultimi anni:

“In Italia non arrivano da un po’ calciatori importanti sia argentini che brasiliani che uruguaiani. E questo per il calcio italiano rappresenta un problema. “Dal Verona ma anche dalla Fiorentina, pensavo prendessero qualche campione. E poi i viola hanno perso Torreira. Serviva il grande nome”.