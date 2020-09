Mi raccomando, continuate a sostenere che la Fiorentina non ha bisogno di un centravanti perché ne ha tre. Vlahovic e una prestazione che…lascia di stucco

Mi raccomando, continuate a sostenere che la Fiorentina non ha bisogno di un centravanti perché ne ha tre: Kouame, Vlahovic e Cutrone. Se contro l’Inter in maglia viola avesse giocato un centravanti, di nome e di fatto, saremmo a festeggiare una grande vittoria. Purtroppo oggi è un ruolo scoperto che, forse, uno dei tre giocatori che ho citato un giorno potrà coprire. Non in questo campionato, temo.

Vlahovic – 0 – CA-TA-STRO-FI-CO: spara nel terzo anello un invito al gol di Lirola, non riesce a centrare la porta neanche da più vicino su palla d’oro di Ribery, salta come un sacco di patate permettendo a D’Ambrosio di mangiargli la pappa in capo e segnare il gol vittoria. Una prestazione che lascia di stucco.