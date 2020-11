Pedro, tanti gol in Brasile e una convocazione con la nazionale verde oro che sa di beffa per la Fiorentina? Il giornalista Massimo Basile tramite Twitter si è “schierato” dalla parte dell’attaccante carioca: “Ne ho azzeccate poche in vita mia, ma mi schierai contro la partenza di Pedro. Mi bastò uno stop a seguire a centrocampo, alla prima apparizione a Firenze. Era fuori forma, ma fu un gesto tecnico inusuale per un attaccante con quell’altezza”.

