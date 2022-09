“Mi sono piaciute le critiche di Commisso sul gioco della Fiorentina. Italiano sta dimostrando di non avere la mente chiusa”

Il giornalista Alessandro Bocci, a Radio Bruno Toscana, ha toccato varie tematiche del mondo Fiorentina: “Le critiche di Commisso sul gioco della Fiorentina le appoggio. Mi è piaciuto questo aspetto del presidente. Non penso che Italiano se la prenda per una cosa del genere. Penso che sia il primo a capire che il gioco espresso fin’ora non ha reso molto”.

Poi ha proseguito: “Italiano mi sembra che stia provando a cambiare. Anche con il Verona abbiamo visto un tipo di calcio completamente diverso. Ha dimostrato di non aver la mente chiusa e con una sola idea di gioco”.