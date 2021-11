Micheletti a FN: “Con quel ‘non prendertela’ volevo solo tranquillizzare Greta ed evitare conseguenze peggiori. Quel molestatore non è un uomo”

Ad assistere all’increscioso episodio che ieri ha colpito la giornalista di Toscana Tv, Greta Beccaglia, c’era da studio anche il conduttore Giorgio Micheletti che a Fiorentinanews.com ha raccontato la sua versione dei fatti e soprattutto il significato attribuito a quel “Non prendertela”, finito nell’occhio del ciclone:

“Il significato di quel “non prendertela”, era l’applicazione imparata da mio padre che in situazioni di emergenza cercava di tranquillizzarmi per evitare conseguenze peggiori. Poi successivamente a freddo, si analizza. Quella mia frase era per evitare che Greta subisse uno stress soprattutto psicologico ulteriore a quello che aveva subito. Perché sarebbe stato uno stress solo negativo per lei. Nella trasmissione di ieri sera, è stato definito ‘uomo’ il molestatore. Ma come rappresentante della categoria degli uomini, questo non fa parte della nostra categoria. È solamente un essere. Ringrazio la redazione di Fiorentinanews.com per aver pubblicato per primi un articolo sull’accaduto di ieri”.