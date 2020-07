Micheletti a FN: “Di Francesco è un allenatore che si porta dietro dei punti di domanda. Non vedo molta chiarezza di idee all’interno della società viola”

Scelte tecniche e non solo, il futuro viola è adesso. Per fare il punto sulla situazione allenatore e non solo, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato il giornalista e conduttore di A Tutto Gol Giorgio Micheletti: “Allenatore? Giampaolo credo sia ad un passo dal Torino e lo vedo fuori nella “corsa” della Fiorentina. Di Francesco è un allenatore che si porta dietro dei punti di domanda. E’ un tecnico che caratterialmente penso non abbia digerito ancora l’esonero di Genova e non so quanto a livello caratteriale possa essere pronto per un’avventura che necessita di determinazione. Personalmente sceglierei Di Francesco perchè più adatto alle idee della società con giovani, calciatori già fatti e calciatori da scoprire. Non vedo molta chiarezza di idee all’interno della società viola; penso che non abbiano deciso niente, neanche su Iachini. Credo che stiano ancora ragionando e per questo non c’è tanta chiarezza. Problemi di programmazione? No, non penso. Anche la prossima stagione sarà molto strana e comunque la Fiorentina dovrà ricostruire qualcosa a livello di rosa”.

