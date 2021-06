Micheletti a FN: “Gattuso è un “maniaco”, non lascia niente al caso. Vi racconto di quando aprì la porta dello spogliatoio della squadra avversaria e…”

E’ ancora forte l’onda lunga dell’arrivo di Gennaro Gattuso in riva all’Arno. Per un parere sul nuovo tecnico viola ma non solo, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato il giornalista Giorgio Micheletti. Il conduttore di A Tutto Gol, trasmissione in onda su Toscana Tv, ha avuto modo di osservare da vicino il lavoro di Gattuso ai tempi del Pisa quando ricopriva il ruolo di Responsabile alla Comunicazione. “La mia conoscenza con Gattuso – ha esordito Micheletti – è datata di qualche anno, quando ancora era un calciatore. E’ un “maniaco”, non lascia niente al caso guardando tutto nei minimi dettagli. Guarda tutto sapendo cosa ha in mano. Può essere l’uomo giusto per il futuro viola perché sa coniugare il verbo ‘nuovo’ del calcio”.

Micheletti racconta un aneddoto curioso su Gattuso: “Prima dello spareggio Foggia-Pisa per la serie B, c’era un clima piuttosto infuocato nel pre partita. Gattuso non ci pensò due volte, entrò nello spogliatoio del Foggia ed esclamò: “Prima di chiunque altro, se avete qualcosa da dire ai miei calciatori, venite da me”. Richiuse la porta e il Pisa poi, vinse il match e ottenne la promozione in serie B”.