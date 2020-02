Micheletti a FN: “Incontro tra Chiesa e la società un passo avanti. Ma un eventuale rinnovo non porterà alla permanenza del ragazzo. Nessun rischio retrocessione per la Fiorentina…”

Federico Chiesa e la Fiorentina si incontreranno di nuovo per discutere dell’eventuale rinnovo. Per parlare di quella che sarà la trattativa tra il numero 25 viola e la proprietà, Fiorentinanews.com ha contattato il giornalista e conduttore della trasmissione A Tutto Gol di Toscana Tv, Giorgio Micheletti: “E’ un incotro programmato da tempo. Avevano deciso di farlo e lo faranno. Lo vedo come un passo in avanti in un rapporto di trasparenza tra le parti. Non credo che sarà un incontro che porterà alla permanenza del ragazzo. Se la volontà di Chiesa è quella di lasciare la Fiorentina, questo permetterebbe alla società di avere qualche garanzia in più dalla propria parte ed ottenere una clausula rescissoria sul suo cartellino. Per evitare aste in estate. Rischio retrocessione per la Fiorentina? No, nella maniera più assoluta. Perchè comunque ci sono squadre tecnicamente inferiori e poi perchè la Fiorentina ha una struttare tale da farsi preferire a tante altre squadre. Non vedo questa squadra nella colonna di sinistra, ma neanche nei bassifondi della classifica”.