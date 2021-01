Micheletti a FN: “La Fiorentina è Ribery dipendente ma senza il francese i viola sono più imprevedibili. Mercato? Servono calciatori per l’immediato, anche con pochi soldi”

Per un’opinione sul momento della Fiorentina e sulle possibili mosse di mercato viola, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato Giorgio Micheletti, giornalista e conduttore della trasmissione A Tutto Gol in onda su Toscana Tv: “Fiorentina paradossalmente più forte senza Ribery? Non so se la Fiorentina può giocare meglio senza Ribery, ma sicuramente diventa più imprevedibile. Perchè per gli avversari diventa un problema trovare le “soluzioni” viola. Senza il campione francese la Fiorentina deve affidarsi per forza di cose ad altri calciatori ed ha più strade. Qualitativamente è ovvio che manca qualcosa, perchè quando si accende Ribery nessun altro riesce a restare sul livello del transalpino. Sicuramente la Fiorentina è Ribery dipendente però, se quando c’è non si accende, personalmente preferisco che non ci sia perchè a quel punto la Fiorentina si ritrova 11 potenziali protagonisti. Mercato? Deve essere un mercato sull’immediato. Per me i gigliati dovrebbero spendere poco e prendere calciatori che servono per 4 mesi”.

