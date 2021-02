Micheletti a FN: “Prandelli è l’uomo giusto nel momento giusto anche se non è un motivatore. Non penso che Ribery vestirà la maglia viola l’anno prossimo e il Monza…”

Per un’opinione sul momento della Fiorentina ma non solo, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato il giornalista e conduttore della trasmissione A Tutto Gol, Giorgio Micheletti: “Prandelli ha portato sicuramente conoscenza calcistica, serenità d’animo ed esperienza. Non è un motivatore, ma questo si sapeva. Non è un ‘Iachini con più sapienza calcistica, ma penso sia stato l’uomo giusto al momento giusto per la Fiorentina. Di chi le responsabilità in questa stagione? E’ vero che i calciatori li sceglie la società, ma è altrettanto vero che in campo vanno i calciatori stessi. Nei primi due posti delle responsabilità metto sempre allenatori e calciatori. Ribery? Stando a quello che è pubblicato da più parti e nessuno si è sognato di smentire, stando a quanto dichiarato anche da Galliani, se il Monza dovesse andare in serie A ci potrebbe essere più di una possibilità. Ad ogni modo non penso che vestirà ancora la maglia della Fiorentina l’anno prossimo”.

