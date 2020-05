Micheletti: “Il calcio corre il rischio di monetizzare sul brevissimo perdendo la libertà in futuro. Questa situazione sarà la linea di demarcazione…”

Il giornalista e conduttore Giorgio Micheletti durante la trasmissione A Tutto Gol in onda su Toscana Tv ha espresso un proprio parere in merito alla sua situazione attuale: “Il calcio, a mio modesto avviso corre il rischio di monetizzare sul brevissimo perdendo una libertà nel futuro che al momento, era sicuramente molto eccessiva. Il comunicato della Lega? Una montagna che ha partorito un topolino. Questa situazione sarà la linea di demarcazione dalla quale il calcio dovrà uscire o sport o industria. Non c’è più una terra ibrida in mezzo. O il calcio è la terza industria del paese e il governo dovrà considerarla come tale o non lo è”.