Micheletti: “La verità è che esiste uno scollamento tra le necessità in campo di Iachini e i movimenti della società sul mercato. E’ come se le due realtà…”

Il giornalista e conduttore della trasmissione A Tutto Gol su Toscana Tv Giorgio Micheletti ha espresso un suo parere su alcune discrepanze tra campo e mercato: “Purtroppo penso che la verità di fondo sia che esiste uno scollamento tra le necessità di Beppe Iachini sul campo e i movimenti della società sul mercato. E’ come se le due realtà non si parlassero o probabilmente è come se le due realtà viaggiassero su due realtà diverse”.

