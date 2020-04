Micheletti: “Sono imbestialito: il calcio è la terza realtà del paese e nessuno si prende la responsabilità di decidere. Cosa si riuniscono a fare?”

Il giornalista e conduttore di A Tutto Gol Giorgio Micheletti, ha criticato la “non decisione” della Lega Calcio dopo la riunione di ieri: “La Lega Calcio doveva riunirsi il call conference per decidere se riprendere o non riprendere la stagione in funzione dell’emergenza sanitaria. Il Governo del calcio non ha fatto nulla e questa è la meraviglia di questa realtà che è la terza realtà del paese e in merito a questo, sono abbastanza imbestialito. Quello che io non sopporto è il fatto che questi signori si parlino e non decidono. E’ incredibile che in quattro ore la Lega Calcio non abbia potuto trovare un punto di incontro in caso si tornasse a giocare? Il problema è il “taglio” degli stipendi”.