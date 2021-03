Middag ci crede: “Contro il Manchester City possiamo rimontare, vogliamo dimostrare di essere una grande squadra per Firenze”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato Tessel Middag, centrocampista viola della squadra femminile alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City (all’andata era finita 3-0 per le inglesi). Queste le sue parole: “La rimonta non è impossibile. Chiaro che tra il calcio femminile inglese e il resto c’è un gap importante, ma vogliamo dimostrare di essere una grande squadra, per la Fiorentina, per Commisso e per Firenze. Loro giocheranno per vincere anche domani, lo sappiamo bene, ma noi non vediamo l’ora di scendere in campo e dare tutto quello che abbiamo. Questi ottavi ce li siamo meritati”.