Midland ha presentato lo staff 2020/21. Nuovo allenatore per la prima squadra

Molte conferme nel settore giovanile Midland e una grande novità in prima squadra: Dino Del Re avrà il compito di guidare i rosso-blu nella massima categoria regionale.

Tanta esperienza e abitudine al successo per il cinquantenne mister chiantigiano che torna al maschile dopo la parentesi dello scorso anno nella serie A2 femminile con il Firenze.

Nel suo “palmares” brillano le due vittorie in C/2 con l’Impruneta (2009) e quella, molto più recente, con le Crete (2018/2019) impreziosita anche dalla vittoria in Coppa Toscana.

Il Presidente Luca Marè ha aperto la presentazione dichiarandosi soddisfatto di come sta evolvendo il progetto Midland: “Avverto molto entusiasmo – ha dichiarato – intorno a tutte le nostre squadre e le premesse sono eccezionali. Sono molto contento di tutto e di tutti”.

Poi si è concentrato sulla scelta della nuova guida tecnica della prima squadra: “Avevamo diverse possibilità – ha proseguito – ma abbiamo fortemente puntato su Dino Del Re che, oltre ad essere un ottimo allenatore, è persona quadrata adatta a gestire un gruppo altamente qualitativo, ma proveniente da una stagione non brillante”. Non è mancato un accorato invito al rispetto della filosofia Midland: “Meglio un punto in meno che una caduta di stile”.

Il Direttore Generale, Giacomo Robuschi, che, rivogendosi agli allenatori, ha detto: “Voglio essere il collante per tutte le squadre Midland. Sarò vicino a tutti voi e sarà più probabile che mi vedrete durante gli allenamenti che in partita per risolvere insieme gli eventuali problemi che dovessero sorgere. Sento qualcosa di diverso in questa annata che inizia…”

Intanto, a lui il compito di rafforzare con inserimenti mirati un gruppo già competitivo per andare incontro alle ambizioni della Società.

Tutte confermate le guide tecniche del settore giovanile, l’unica modifica sarà l’inversione dei ruoli tra Pasquale Barbato, che seguirà i suoi ragazzi nella nuova avventura tra gli Under 17, e Mister Suriani che andrò a insegnare Calcio a 5 agli Under 15 (Firenze Nord).

Leonardo Ballocci (Under 19): “Dal 2011 sono allenatore alla Midland, da quando era ancora a conduzione familiare. Una seconda famiglia vera. Dall’anno scorso ho abbracciato il mondo del settore giovanile e ne sono entusiasta anche perchè posso contare su uno staff eccezionale. Sarà bello lavorare su un materiale ancora grezzo ed è una grande soddisfazione vederli crescere e magari arrivare in prima squadra”.

Pasquale Barbato (Under 17 e supervisore allenatori scuola calcio): “Questa società è per me una scuola di vita. Mi ha permesso di crescere professionalmente e sul piano umano portando avanti valori come amicizia, rispetto ed appartenenza. Il mio sogno? Vedere approdare in prima squadra qualcuno dei miei ragazzi a cui ho insegnato futsal fin da quando erano bambini”.

Francesco Suriani (Under 15 Firenze Nord): “Dal mio primo colloquio in Midland quattro anni fa ho capito che era la società giusta per mettere in campo il mio patentino da allenatore e la mia laura in scienze motorie. Qui c’è un’organizzazione degna delle squadre abruzzesi della massima serie che ho avuto modo di seguire.”

Emmanuel Cerezuela (Under 15 Firenze Sud e tanto altro): “È bello insegnare futsal e trasmettere la determinazione a questi ragazzi che cerco di far crescere senza utilizzare scorciatoie. Non sono importanti i risultati immediati ma quello che imparano per il loro futuro. Già lo scorso anno c’è stato un incredibile miglioramento tra il girone d’andata e quello di ritorno”.

L’ultimo intervento spetta a Dino Del Re, il nuovo mister della prima squadra: “Sapevo di entrare in una società molto organizzata – ha detto – ma non pensavo che ci fosse tutto questo affiatamento. Il termine è abusato ma è una vera famiglia”. Sulle notevoli aspettative, che si sono create con il suo arrivo, ci scherza sopra ma torna serio nel proporre la massima collaborazione ai colleghi del settore giovanile: “Un confronto fra noi fa crescere tutti”.