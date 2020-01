Midland: una bella realtà fiorentina del calcio a 5 Toscano FOTO

Midland GS si occupa da 26 anni di calcio a 5, o meglio di Futsal (anche se meno utilizzato sarebbe questo in realtà il vero nome di questo sport!), e in tutti questi anni ha acquisito esperienza e competenze uniche nel panorama Toscano.

Midland GS nella stagione 2019/2020 ha confermato i grandi risultati di adesioni delle ultime stagioni, presentando quasi 300 tesserati, di cui 220 bambini. Numeri che la collocano ai vertici regionali, protagonisti in 9 campionati FIGC: con la prima squadra, che milita nel massimo campionato regionale, la serie C1, alla Under 21, Under 17, Under 15 (2 squadre), Esordienti (2 squadre), Pulcini, Primi calci e Piccoli Amici. Presenza rilevante anche nel femminile con le imbattibili ragazze dell’Under 14, prime in classifica.

Oltre a questi grandi numeri c’è da considerare tutta la costante attività interna, con organizzazione di tornei e raggruppamenti ai quali aderiscono anche altre società.

La scuola calcio a 5 Midland è sviluppata in diverse sedi dislocate su Firenze e provincia, sono infatti ben 9 le strutture che ospitano le attività nel territorio comunale: a Novoli, nell’impianto al coperto della Pol. Novoli, a Soffiano nelle palestre delle scuole Rodolico e Meucci, alle Cure nella palestra della scuola Buontalenti, a Campo di Marte nella palestra WellNess e a Coverciano nell’impianto IGM, nell’impianto San Salvi e nella scuola Gramsci. Per la provincia a Bagno a Ripoli presso la scuola Redi e a Campi Bisenzio presso l’impianto Spazio Reale.

Uno dei punti di forza dell’attività Midland GS è la qualità dell’insegnamento offerto sotto il punto di vista tecnico, ma anche educativo, con una filosofia diversa nell’approccio allo sport, basato sul divertimento con minori pressioni, con gare meno frequenti nei primi anni e senza le convocazioni per i più piccoli evitando così “l’ansia da prestazione”.

L’altro punto di forza riguarda le strutture al chiuso, al caldo e con meno stress rispetto al calcio.

Il gruppo degli allenatori, composto da oltre 20 ragazzi è il fiore all’occhiello della società, con una selezione importante sotto il punto di vista delle capacità e delle competenze.

Lo staff è guidato da Alessandro Camorani e Jacopo Poggi, che si occupano rispettivamente delle relazioni con istituzioni e famiglie e della guida tecnica e logistica.