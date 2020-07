Mihajlovic: “A Firenze mi fischiavano quando vincevamo. Chiesa più avanti di Orsolini…”

L’ex allenatore della Fiorentina e ora del Bologna, Sinisa Mihajlovic è intervenuto in Conferenza Stampa parlando della sfida di domani e di dove è stato meglio: “Se devo parlare della tifoseria sono stato meglio a Torino che a Firenze, perché mi fischiavano anche quando vincevamo le partite. Non ho un bel ricordo da questo punto di vista”





E sulla sfida tra Chiesa e Orsolini:“Credo che Chiesa sia un po’ più avanti oggi rispetto a Riccardo, che anche se dopo il lockdown non ha brillato resta un giocatore importante per noi e sarà importante anche per la Nazionale. Dipende molto da lui. Sarà un bel duello se dovessero giocare entrambi”.