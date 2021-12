Mihajlovic: “Con Arnautovic sarebbe stata una partita diversa ma la Fiorentina ha meritato”

Parole anche a Sky da parte di Sinisa Mihajlovic, sconfitto dalla Fiorentina:

“Abbiamo gestito bene, sapevamo che loro avevano un gran possesso palla. Poi il rigore ci ha tarpato le ali, ma abbiamo continuato a giocare fino alla fine. Forse con Arnautovic sarebbe stata una partita diversa, ma i nostri attaccanti hanno fatto bene. Noi sapevamo che loro ci avrebbero pressati alto, non avendo giocatori che riescono a far salire la squadra abbiamo dovuto rischiare di più in fase di possesso. Per questo dico che sarebbe stata diversa con Arnautovic. Loro son stati bravi a pressarci in ogni frangente della partita, la Fiorentina ha meritato”.