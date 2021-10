Mihajlovic: “Da quando abbiamo cambiato modulo Orsolini sta giocando poco. Il suo futuro…”

Che Riccardo Orsolini non stia più trovando spazio nel Bologna è un dato di fatto, che possa chiedere la cessione a gennaio è una possibilità concreta. Alla vigilia di Napoli-Bologna ha parlato di lui anche l’allenatore ex Fiorentina Sinisa Mihajlovic. Queste le sue parole:

“Da quando abbiamo cambiato sistema di gioco Orsolini e altri sicuramente stanno giocando molto meno. Si stanno però allenando perché hanno tutte le caratteristiche per giocare come seconda punta o come esterni a tutta fascia. Orsolini per esempio in futuro potrà giocare seconda punta. Possiamo comunque utilizzare tutti, quindi non ho problemi dal punto di vista dei cambi”.