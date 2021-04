Mihajlović è già sicuro di dover fare a meno di due pedine in vista della partita contro la Fiorentina

Attraverso un comunicato ufficiale il Bologna ha fatto sapere le condizioni e i tempi di recupero dei due infortunati Nico Dominguez e Mitchell Dijks. Quest’ultimo potrebbe recuperare entro fine campionato, mentre per il centrocampista argentino la stagione è finita. Quello che è certo è che Siniša Mihajlović dovrà fare a meno di entrambi per la partita contro la Fiorentina in programma il 2 maggio. Questo il report medico del Bologna:

“Gli esami cui è stato sottoposto Mitchell Dijks hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra, con tempi di recupero di 2-3 settimane. Nicolas Dominguez ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 30-40 giorni”.