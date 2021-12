Mihajlovic e la battuta su Irrati, nato a Firenze: “Avete la cultura del sospetto, basta che sia in buona fede”

Sarà Massimiliano Irrati il direttore di gara di Bologna-Fiorentina, come noto. Una particolarità, considerato che la sua città di nascita è proprio Firenze ma le designazioni vanno in base alla sezione di appartenenza e il fischietto è registrato in quella di Pistoia. Il tecnico dei rossoblu Mihajlovic l’ha presa con filosofia ieri: “In Italia c’è la cultura del sospetto, lasciamo stare. L’importante è che siano in buona fede perché sbagliano tutti al mondo…”.