Mihajlovic fa la conta dei tanti assenti e spera in un recupero per la Fiorentina. Iachini alle prese con i “soliti noti”

Si avvicina la sfida di domenica tra Bologna e Fiorentina, con gli allenatori che dovranno fare a meno di qualche pedina sia da una parte che dall’altra. In casa rossoblù le assenze sono pesanti. Oltre alla squalifica di Schouten per il rosso rimediato nella scorsa partita contro l’Atalanta di domenica sera, non ci saranno nemmeno Dominguez e Medel, lasciando il trio Svanberg, Poli, Baldursson gli unici papabili per un posto in mediana. Non ci saranno nemmeno Dijks e Hickey, mentre le condizioni di Tomiyasu sono da valutare nei prossimi giorni. Per Iachini i dubbi si chiamano Borja Valero e Aleksandr Kokorin. Entrambi lavorano a parte ormai da diverso tempo e le possibilità di vederli convocati per la sfida al Dall’Ara non sembrano essere molte.