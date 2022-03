Mihajlovic: “I nostri pali sono gol sbagliati ma non abbiamo subito molto. Grazie tifosi viola, è la prima volta che non mi fischiano”

In conferenza stampa le parole di Sinisa Mihajlovic sul match perso con la Fiorentina:

“Sicuramente ci siamo fatti male da soli, non abbiamo subito tante occasioni e poi i pali, che in campionato sono 16-17, anche se per me restano gol sbagliati. I ragazzi hanno fatto una gara dignitosa, sulla base di cosa avevamo preparato anche se in 10 diventa difficile per più di un’ora. Siamo ripartiti anche bene, appoggiandoci su Arnautovic. Eravamo compatti e aggressivi ma non riusciamo a gestire la gara in determinati momenti. Alcuni ragazzi a volte sembrano intimoriti, non capisco perché, una partita di calcio dovrebbe divertirli e penso a Svanberg e ad altri. Per giocare serve la testa pulita, non farsi condizionare da paure e timidezza, questo non mi è piaciuto.

Oggi sapevamo cosa potevamo rischiare, ho messo Binks sapendo che dietro mi chiude molti varchi mentre fa più fatica sugli esterni. Le difficoltà vanno sapute gestire ragionando, giocare più con la testa, tipo Bonifazi, lui si fida troppo del suo fisico e della sua tecnica e poi si va a creare situazioni complicate.

Volevo ringraziare i tifosi della Fiorentina, che per la prima volta da quando sono tornato qui non mi hanno fischiato”.