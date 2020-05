Mihajlovic: “Il gol di Orsolini alla Fiorentina? L’avevamo provato il giorno prima”

L’esordio di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina contro il Bologna fu rovinato dal gol di Riccardo Orsolini. In vantaggio grazie al gol di Benassi, la Viola sembrava ormai certa dei tre punti. Almeno fino a quando capitan Pezzella non commise un grave errore regalando ai padroni di casa l’ultima possibilità per trovare il pareggio. E l’esterno classe ’97, da una posizione defilatissima, riuscì a segnare e a regalare ai suoi un punto quantomai insperato.

A tal proposito Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha risposto alle domande di alcuni giovani calciatori rossoblu rivelando un aneddoto sulla rete di Orsolini: “Alla vigilia del suo gol alla Fiorentina avevamo fatto qualche prova, ma non da quella posizione così difficile. Per provare una conclusione del genere bisogna essere bravi e incoscienti: se non avesse segnato sicuramente lo avremmo mandato tutti a qualche paese”.