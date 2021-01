Mihajlovic: “La Fiorentina è molto tecnica e poi ha due serbi per cui è forte caratterialmente. Vlahovic è una forza della natura”

Parla in conferenza stampa anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, domani di scena al “Franchi”: “Le partite dopo la sosta sono sempre strane, già il campionato è strano di suo. La Fiorentina viene da 3 risultati utili, non solo la vittoria con la Juve, noi veniamo da 3 pareggi in rimonta per cui sono due squadre equilibrate. Noi giocheremo per vincere come sempre, loro giocano in casa anche se il fattore casa non esiste ora. Hanno giocatori importanti e una squadra molto tecnica, davanti c’è Ribery che nonostante l’età è ancora un giocatore formidabile, Vlahovic che è una forza della natura. E poi è anche serbo, che non guasta mai (ride ndr). La Fiorentina ha due serbi per cui parte in vantaggio, perché caratterialmente è più forte ma anche i miei ragazzi stanno diventando ‘serbi'”.

