Mihajlovic: “La Fiorentina ha fatto 3 gol senza tirare neanche 4 volte, il pareggio ci sta. Non mi sono piaciute certe decisioni…”

Deluso per il pareggio Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, che a Dazn ha commentato il 3-3 rocambolesco con la Fiorentina: “Abbiamo avuto tante occasioni, loro hanno fatto neanche 4 tiri e 3 gol, meno male abbiamo pareggiato almeno. Come mole di gioco siamo stati superiori. Il pareggio alla fine dei conti è giusto, non sarebbe stato giusto invece perdere. Ci hanno penalizzato diverse decisioni in questa partita ma non voglio commentare l’atteggiamento dell’arbitro, preferisco parlare della mia squadra. Vignato è diventato un super giocatore, completamente diverso dall’anno scorso. Mi dispiace invece per Palacio, penso non sia mai successo che uno della sua età facesse una tripletta, si meritava la vittoria”.