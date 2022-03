Mihajlovic: “La Fiorentina ha speso tanto dopo aver venduto Vlahovic, crea ma rischia tanto. Fa sempre piacere tornare a Firenze”

In anticipo su Italiano, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così in sala stampa in vista della sfida alla Fiorentina:

“La Fiorentina è una squadra forte, hanno speso tanto dopo aver venduto Vlahovic, ma ne hanno comprati tre. Pressano, giocano bene, in velocità.. sono molto forti. L’andata è stata decisa dalle palle inattive, con la punizione e il rigore, ma avevamo giocato bene, come i nostri due gol costruiti da due azioni bellissime. Domani ci aspetta un ambiente ostile e caldo. I ragazzi si sono allenati bene e siamo fiduciosi. Loro ci metteranno sotto ma ci concederanno anche occasioni. È una squadra che crea ma che rischia. Sarà una partita aperta.

Ritorno a Firenze? Avevo ancora i capelli! Ormai sono passati undici anni da quando allenavo io, tornarci mi fa piacere, come da qualsiasi parte in realtà”.