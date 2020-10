Mihajlovic la ribalta con Barrow e si avvicina alla Fiorentina, guarda la NUOVA classifica di Serie A

Serata incadenscente al Dall’Ara di Bologna dove i padroni di casa vincono contro il Cagliari di Di Francesco per 3-2. Ad aprire le marcature è stato il solito Joao Pedro che, ben innescato dall’ex Fiorentina Sottil, capitalizza e va in goal. Allo scadere del primo tempo Barrow fa pari facendo esultare Mihajlovic ma, appena le squadre sono rientrate dagli spogliatoi, ci pensa Simeone a gonfiare nuovamente il sacco. Ma la partita cambia volto. Al 52′ Soriano, suggerito da Orsolini batte Cragno. Lo emula, poco dopo, Barrow che al 56′ porta in vantaggio il Bologna. Il finale di gara è incandescente

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 13, Atalanta 12, Sassuolo, Napoli 11, Inter 10, Sampdoria, Juventus, 9, Verona, Roma 8, Cagliari, Lazio, Fiorentina 7, Benevento, Bologna 6, Spezia 5, Parma, Genoa 4, Udinese 3, Crotone, Torino 1.