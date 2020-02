Mihajlovic lascia il Sant’Orsola: ecco le sue condizioni

Sinisa Mihajlovic, ex allenatore della Fiorentina e oggi tecnico del Bologna, ha lasciato l’Ospedale Sant’Orsola. La degenza del serbo presso la clinica bologna è quindi terminata, come si può leggere nel comunicato pubblicato dallo stesso ospedale e poi ripreso anche dal Bologna sul proprio sito: “Il Sig. Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia “Seràgnoli” dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone”. Difficilmente però, Mihajlovic sarà in panchina questa sera a Roma nella trasferta dei felsinei contro i giallorossi.