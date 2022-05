Mihajlovic migliora e torna in panchina. Domenica sarà a guidare il suo Bologna a Venezia

Sinisa Mihajlovic lotta contro la sua malattia e non vuole assolutamente mollare. Secondo quanto riportato dal quotidiano ANSA, l’allenatore del Bologna tornerà in panchina questa domenica al Penzo di Venezia. Raggiungerà la squadra direttamente in laguna, per rispettare le precauzioni dettate dalle cure che sta intraprendendo, vista la ricaduta della leucemia. Il tecnico si presenterà in conferenza stampa, per poi tornare alla guida dei suoi ragazzi il giorno successivo.