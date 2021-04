Mihajlovic non ha paura: contro la Fiorentina potrebbe lanciare un quindicenne

La Fiorentina affronterà il Bologna per una sfida importantissima. La formazione felsinea potrebbe addirittura scegliere per il classe 2005 Wisdom Amey. Il quindicenne di Bassano del Grappa è già stato in panchina con l’Atalanta e se dovesse entrare contro la Fiorentina, sarebbe l’esordiente più giovane della Serie A. Amey è un terzino che può giocare anche come centrale e non è nuova la storia che un esordiente segni alla Fiorentina, Daniele Ragatzu docet.

